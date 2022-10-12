AKPM’den Türkiye demokrasisine yine ‘kırık not’

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) oyladığı denetim raporunda Türkiye demokrasisine yine ‘kırık not’ verdi ve ‘dezenformasyon düzenlemesi’nden vazgeçilmesini istedi.

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AKPM Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin Avrupa Konseyi Üyeliğinden Kaynaklanan Taahhütleri ve Yükümlülükleri’ başlıklı rapor ve beraberindeki karar tasarısı, bugün Strasbourg’da düzenlenen genel kurul toplantısında oy çoğunluğuyla kabul edildi.

DW Türkçe’nin haberine göre Türkiye’de yargı bağımsızlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanışı ve 2023 seçimlerine odaklanan karar tasarısı 16’ya karşı 94 oyla kabul edildi. Oylamada yedi parlamenter çekimser kaldı.

AKPM’de temsil edilen Türk heyetinin AKP ve MHP’li üyeleri karara karşı oy kullanırken, CHP ve HDP’li üyeleri karar lehinde oy verdi. Türk heyetinin İYİ Partili üyesiyse genel kurulda konuşmakla birlikte oylamaya katılmadı.

Demirtaş ve Kavala’ya dikkat çekildi

Oylama sırasında AKP ve MHP’li üyelerin karar metnini değiştirmek için sunduğu önergeler reddedildi. Buna karşılık karar metnine, ‘dezenformasyonla mücadele düzenlemesi’ teklifinin kabul edilmemesi çağrısı yer aldı.

Oylama sırasında sunulan bir önergeyle karar metnine Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın durumlarıyla ilgili birer paragraf da eklendi. Kavala paragrafında konunun, ‘AKPM ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanları arasındaki sıkı temaslarla ele alınması ve Türkiye’nin Kavala hakkındaki AİHM kararını yerine getirmemekte ısrar etmesi halinde eldeki tüm imkanların kullanılması’ çağrısı yer alıyor.

Demirtaş’ın Anayasa Mahkemesi önündeki başvurusunun, hakkındaki AİHM kararı ışığında ivedilikle ele alınması isteniyor.