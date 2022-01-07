AKP’li yönetici: CHP’nin oyu yüzde 20’nin altına doğru iniyor

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP’nin oyunun yüzde 20’nin altına gerilediğini öne sürdü.

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Meclis’te basın toplantısı düzenleyen AKP’li yönetici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezine gitmesini eleştirdi.

CHP liderinin bakanlıktan özür dilemesi gerektiğini savunan Akbaşoğlu, bunun gerçekleşmeyeceğini, ‘Kılıçdaroğlu’nun yalan söylemeye devam edeceğini’ söyledi.

AKP’li siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, yapılan anketlerde her şeye rağmen yüzde 20’nin altına doğru bir iniş içerisinde olduklarını gördükleri için hırçınlaşıyor. Bunun için dengelerini yitiriyor, ağzına geleni söyleyerek, sağa sola saldırarak, milletimizi galeyana getirerek bir kaos ortamında kendilerine yol açmaya çalışıyor. İşin özü ve esası bu gerçekliğe dayanıyor. Ama milletimiz bütün olup bitenleri değerlendiriyor ve sağduyusuyla haktan yana tavır koyuyor. Bunun örneğini 2023 seçimlerinde bir kez daha göreceğiz. Onların bu tür yalanları, iftiraları, baskıları, faşizan ve jakoben tavırları, millete hakaretleri, tavırları bizleri yolumuzdan ayırabilir mi? Bu konuda biz inandık, başardık ve tekrar başaracağız.”