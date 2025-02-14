AKP'li Yayman 'muhtıra vermekle' suçladı: Ey TÜSİAD; titre ve kendine gel

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman “Ey TÜSİAD; titre ve kendine gel. Hükümetimize muhtıra vermektesiniz bunu asla kabul etmiyoruz” dedi.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras dün genel kuruldaki konuşmasında son dönemdeki tutuklamalar, kayyım atamaları ve sorumluluk alınmayan felaketlerin toplumda ‘güveni sarstığını’ söylemişti.

Ardından söz alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’sa ekonomide ‘her şeyin yolunda olmadığını’ söyleyerek, Devlet Denetleme Kurulu’na (DDK) verilen yetkiyi eleştirmişti. Hukuk üstünlüğüne dikkat çeken Orhan ayrıca “Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak galiba artık şirket kurmaktan daha kolay” demişti.

AKP’li isimler art arda tepki gösterirken, İstanbul başsavcılığı da bugün TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Akif Aras ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

TÜSİAD’a son tepki TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı da olan Yayman’dan geldi.

’28 Şubat ruhu…’

ANKA‘nın aktardığına göre Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Yayman şöyle konuştu:

* TÜSİAD’ın amacını ve haddini aşan hükümetimizle ilgili sözlerini kınıyorum. TÜSİAD eğer bir sivil toplum kuruluşuysa sivil toplum kuruluşu olarak fikirlerini belirtebilir ama geçmiş dönemde hükümetleri değiştirme gibi kendisine bir misyon edinen ve çok bozuk bir demokrasi siciline sahip olan TÜSİAD’ın 28 Şubat ruhuyla hükümetimize ayar vermeye çalışmasını tasvip etmiyoruz. Çok sermaye grupları hükümetimize ayar vermeye çalışmıştır. Onların nerede olduğunu milletimiz çok iyi görmektedir.

‘Hayırdır?’

* Ey TÜSİAD; titre ve kendine gel. Hükümetimize muhtıra vermektesiniz bunu asla kabul etmiyoruz. Hayırdır inşallah, bizim bilmediğimiz bir uluslararası gündemin sözcülüğüne mi soyunmaktasınız? Bizim bilmediğimiz bir vesayet odağının yeni sözcülüğünü mü yapmak istemektesiniz?

‘CHP’ye üye olun’

* TÜSİAD’ın bu tavrını milletimize havale ediyoruz. Biz CHP’ye, TÜSİAD’a bakarak siyaset yapmayız. Biz milletimize bakarak siyaset yaparız. Perdenin arkasında duranları perdenin önüne çağırıyoruz. Siyaset yapmak istiyorsanız parti kurun ya da CHP’ye üye olun ve orada siyaset yapın. Biz cumhurbaşkanımızı bir kez daha başkan yapmakta kararlıyız ve bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.



