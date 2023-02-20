AKP’li vekilin ‘kent planı’ videosu gündem oldu: ‘İşte liyakat, işte bilimin ışığı…’

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in depremde birçok noktası yıkılan kenti ‘yeniden inşa’ etme planı Twitter’da gündem oldu.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda Özdemir, masada oturduğu kişilere kağıt üzerinde şehirde inşa edecekleri yapıları gösteriyor.

“Buraya, şuraya” diyerek yeni yapılacak yapıların yerini tayin eden Özdemir’in konuşması şöyle: “Bir tanesini Önsen’e yapacağız. Baktık fay hatlarının olmadığı yere; biri Kılılı, biri Çakallı Hasanağa. Bir tanesini de Orhangazi Kürtül. Bir tanesini de Gafarlı’ya yapacağız. Üniversitenin orada 400 dönüm yeri var.”

Başta CHP’li vekiller olmak üzere birçok kullanıcı video kesitini ciddiyetsiz buldu, tepki gösterdi.

İşte liyakat, işte bilimin ışığı…

AKP'nin 'hukukçu' vekili Ahmet Özdemir, eline kağıdı kalemi almış, Kahramanmaraş'ın yeni kent planını açıklıyor. Biri de çıkıp "sen ne anlarsın bu işten" demiyor. Hiç mi ders almadınız yaşanan felaketten! pic.twitter.com/ZLno4ukzNJ — Burhanettin Bulut (@eczburhan) February 20, 2023

en ünlü deprem uzmanları ve şehir plancıları bir araya gelerek; Maraş ve diğer illerimizde bir dahaki depremde felaketi yaşamayalım diye kafa patlatıyorlar!



keşke böyle olsaydı, bunlar; AKP'nin Maraş avukat milletvekili Ahmet Özdemir ve saz arkadaşları! pic.twitter.com/Lgfbv1krW7 — Şerafettin Turpcu (@s_turpcu) February 20, 2023

Bu arkadaş AKP Kahramanmaraş MV Ahmet Özdemir… bu işi iyi bilir ve iyi anlatır. Malzemeye de gerek yok, bir A-4, bir kalem yeter…

Liyakat için örnek gösterilebilir, gerçekten yetkin!



pic.twitter.com/PyNS7EgCkX — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) February 20, 2023

AKP’nin dini imanı rant ve o ranttan gelen para. Bakın 40 binin üzerinden insan ölmüş ve AKP Maraş milletvekili Ahmet Özdemir yanına almış birkaç kişiyi ve Maraş’ı nasıl yeniden inşaa edeceklerini anlatıyor. Adam hukukçu ya. Böyle böyle evler mezar oluyor pic.twitter.com/4iV8ppP9uv — Onur Öncü (@oencueonur) February 20, 2023

kahramanmaraş vekili, hukukçu ahmet özdemir aşırı bilimsel şekilde deprem sonrası şehri yeniden planlıyor. hiç abartısız, şehirlerimizi bu insanlar, bu özensizlikle, bu ciddiyetsizlikle planlamaya çalışıyor işte. aklımı kaçıracağım. pic.twitter.com/ItsjDF8Zir — Онур al-Ektrô ∆ 🏳️‍🌈 (@elektri) February 20, 2023

Akp'li vekil Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ın yeni kent planını yaparken görüntülendi. Planı masaya, kağıda ve defter kapağına gelişi güzel yazması dikkat çekti. pic.twitter.com/iD2Ndkqcfo — Dedektif Joker (@dedektifjoker) February 20, 2023