AKP’li vekilin ‘kent planı’ videosu gündem oldu: ‘İşte liyakat, işte bilimin ışığı…’

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in depremde birçok noktası yıkılan kenti ‘yeniden inşa’ etme planı Twitter’da gündem oldu.
Sosyal medyada dolaşıma giren videoda Özdemir, masada oturduğu kişilere kağıt üzerinde şehirde inşa edecekleri yapıları gösteriyor.
“Buraya, şuraya” diyerek yeni yapılacak yapıların yerini tayin eden Özdemir’in konuşması şöyle: “Bir tanesini Önsen’e yapacağız. Baktık fay hatlarının olmadığı yere; biri Kılılı, biri Çakallı Hasanağa. Bir tanesini de Orhangazi Kürtül. Bir tanesini de Gafarlı’ya yapacağız. Üniversitenin orada 400 dönüm yeri var.”
Başta CHP’li vekiller olmak üzere birçok kullanıcı video kesitini ciddiyetsiz buldu, tepki gösterdi.