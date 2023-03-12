AKP’li vekilden ‘Kılıçdaroğlu’nu karşılama’ savunması: Konu bundan ibarettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşıladığı için kendi partisi tarafından hedef alınan AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, ”Konu bundan ibarettir” açıklaması yaptı.
Akay açıklamasında şunları kaydetti: “Deprem nedeniyle bulunduğum memleketim Şanlıurfa’da, 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan ve 11 ili kapsayan OHAL ilanı için TBMM çalışmalarına katılmak üzere 8 Şubat günü 21:30 uçağıyla Ankara’ya dönüşüm esnasında, aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanından özel jetle Hatay’a gitmek üzere bulunmaktayken ayak üstü selamlaştık, konu bundan ibarettir.”
Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden ilk liderlerdendi. Bu esnada Şanlıurfa’ya geçen Kılıçdaroğlu’nu yöneticiler karşılamıştı. Bunların arasında AKP’li Akay da yer almıştı.