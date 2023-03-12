AKP’li vekilden ‘Kılıçdaroğlu’nu karşılama’ savunması: Konu bundan ibarettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşıladığı için kendi partisi tarafından hedef alınan AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, ”Konu bundan ibarettir” açıklaması yaptı.

Ahmet Akay, fotoğrafta Kılıçdaroğlu ve CHP’li Mahmut Tanal’ın ortasında yer alıyor. (Twitter)

Akay açıklamasında şunları kaydetti: “Deprem nedeniyle bulunduğum memleketim Şanlıurfa’da, 9 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan ve 11 ili kapsayan OHAL ilanı için TBMM çalışmalarına katılmak üzere 8 Şubat günü 21:30 uçağıyla Ankara’ya dönüşüm esnasında, aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve heyeti GAP Havalimanından özel jetle Hatay’a gitmek üzere bulunmaktayken ayak üstü selamlaştık, konu bundan ibarettir.”

Kılıçdaroğlu, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden ilk liderlerdendi. Bu esnada Şanlıurfa’ya geçen Kılıçdaroğlu’nu yöneticiler karşılamıştı. Bunların arasında AKP’li Akay da yer almıştı.