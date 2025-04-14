AKP'li vekilden kanun teklifi: Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edilsin

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 21 Mart’ta kutlanan Nevruz Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

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Bayram, ‘Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sundu. Kanuna, ’21 Mart Nevruz Günü Tatili’ ibaresinin ekleneceğini belirtti.

AKP’li vekil, Meclis’teki basın toplantısında şunları söyledi:

“Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon Destanı demektir. Bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılki Nevruz kutlamalarında, bu konuya değindiğini hatırlatan Bayram, şöyle devam etti: “Hem insanlarımızın beklentisi hem barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından, bu günün resmi tatil, bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden, bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum.”