AKP'li Varank, İmamoğlu'na hakaret etti: Namussuz

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘namussuz’ dedi.

Fotoğraflar: AA – İBB

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

19 Mart’ta soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu çalışma arkadaşlarıyla beraber 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

X’te ‘gdh’ adlı hesabın “Ali Nuhoğlu her şeyi itiraf etti, etkin pişmanlık hükümlerince serbest kaldı” yazan paylaşımını alıntılayan Varank şöyle yazdı:

“İSKİ’den ödeme çıkarttırıp kendine villa aldıran belediye başkanı değil ancak namussuz olur…”

İSKİ'den ödeme çıkarttırıp kendine villa aldıran belediye başkanı değil ancak namussuz olur… https://t.co/JJ69FQHyIB — Mustafa Varank (@varank) June 10, 2025

Ali Nuhoğlu

İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla salıverilen işadamı Nuhoğlu’nun ifadesi 5 Haziran’da ortaya çıkmıştı.

Fotoğraf: Ali Nuhoğlu

İşadamı Nuhoğlu, 19 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı operasyonlar kapsamında gözaltına alınmış, 23 Mart’ta da tutuklanmıştı. 25 Mart’ta Nuhoğlu’nun Nuhoğlu İnşaat ile Trend İnşaat şirketlerine el konulmuştu.

Nuhoğlu 1 Haziran ve 4 Haziran’da iki ayrı etkin pişmanlık kapsamında iki ayrı ifade verdi.

İşadamı Nuhoğlu’nun iki ifadesine şuradan ulaşılabilir.