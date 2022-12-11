Bakan Varank’tan ‘kuzene ihale’ eleştirisine yanıt: Komün hayatı yaşamıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kuzeni Sedat Varank’ın Bodrum’da Emlak Konut’tan aldığı ihaleye ilişkin “Biz komün hayatı yaşamıyoruz. Ben Mustafa Varank olarak bu kürsüdeyim” dedi.

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TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 bütçeleri görüşülüyor.

Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın kardeşi ve Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da kuzeni olan Sedat Varank, Emlak Konut GYO’nun Bodrum’daki ihalesini alması, gündeme geldi. ANKA’nın haberine göre CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Bakınız, bu cevval iş adamı, ablasına bağlı olan Emlak Konut’un ihalelerine giriyor. Abla-kardeş dayanışmasıyla milyarlarca ihaleyi çatır çatır alıyorlar, çatır çatır” dedi.

‘Hiç haram yemedim’

Bakan Varank, eleştirilere şöyle yanıt verdi: “Benimle ilgili herhangi bir kanunsuzluk usulsüzlük, yolsuzluk, peşkeş, herhangi bir kayırma varsa benim bu konulara herhangi bir dahlim varsa bunu ispat etmeyen suç duyurusunda bulunmayan alçaktır namerttir. Burada ‘Varanklar’ diyerek… Biz komün hayatı yaşamıyoruz. Ben Mustafa Varank olarak bu kürsüdeyim, 17 yıldır siyasetin içerisindeyim. Benimle ilgili herhangi bir yolsuzluk bulamayanlar akrabalarım üzerinden bana iftira atmaya çalışıyorlar. Ben bugüne kadar hiç haram yemedim aileme de haram yedirmedim.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sonrasında söz alarak, Varank’a şöyle tepki gösterdi: “Yeğeniniz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakan yardımcısı. Kendi kardeşine inanılmaz bir ihale vermiş. Siz ‘Bu doğru olmamıştır, etik olmamıştır. Soyadı Varank olmasına rağmen reddediyorum’ demek yerine ‘Soyadımız Varank diye taksi şoförlüğü mü yapalım’ diye pişkinliğe vardırıyorsunuz işi. Belki günün stresinden kaçırdınız, bahsedilen o ihale iptal edildi bugün.”