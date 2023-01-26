AKP’li Turan: Bırakın Erdoğan’ın adaylığını YSK tartışsın, siz adayınızı açıklayın

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ‘altılı masa’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hukuken üçüncü defa aday olamayacağı açıklamasına “Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil” sözleriyle yanıt verdi.

Bülent Turan. (TBMM)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ‘altılı masa’ toplantıları kapsamında 11’inci kez bir araya geldi.

Yaklaşık dokuz saat süren toplantının ardından paylaşılan ortak yazılı açıklamada Erdoğan’ın hukuken üçüncü defa aday olamayacağı vurgulandı.

AKP’den bu açıklamaya tepki geldi. AKP’li Turan, paylaştığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Adayda uzlaşamayınca cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Oysa Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ikinci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil. Bırakın bunları, ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza.”