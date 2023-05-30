AKP’li Meclis üyeleri gazeteci Ali Macit’e saldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) AKP’li Meclis üyeleri Medyascope muhabiri Ali Macit’e saldırdı.

Görsel: ANKA

İBB Meclisi Mayıs Ayı Olağan İSKİ Genel Kurulu Saraçhane’de toplandı. ANKA’nın haberine göre Meclis salonundaki görüşmeler sırasında, dışarıda başkanlık katında bazı AKP’li meclis üyeleriyle İBB çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Henüz sebebi belirlenemeyen kavgayı görüntülemek isteyen Medyascope muhabiri Ali Macit, AKP’li Meclis üyeleri tarafından darp edildi. Ali Macit’i çok sayıda kişinin yumrukladığı görüntülere yansıdı.

İBB’nin güvenlik görevlileri ve diğer Meclis üyelerinin araya girmesi sonucu Ali Macit, bölgeden uzaklaştırıldı. İBB Sağlık ekipleri tarafından muayene edildikten sonra hastaneye sevk edilen Macit, kavgayı görüntülemeye çalıştığı için darp edildiğini, rapor alarak ilgili kişiler hakkında şikayetçi olacağını söyledi.