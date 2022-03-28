AKP’li İBB meclis üyesi ‘Bu kadarı da olmaz’ deyip partisinden istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Üsküdar Belediye meclisinin AKP’li üyesi Amine Cansu Kaba “‘Bu kadarı da olmaz’ denen yanlışlardan dolayı’ partisinden istifa etti.

Fotoğraf: Twitter

AKP Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde de görevli Kaba, istifa gerekçesini Twitter üzerinden şöyle duyurdu: “19 yaşında, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve ‘bu kadarı da olmaz’ dediğimiz yanlışlardır.”