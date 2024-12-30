AKP'li Elitaş: Erken değil öne alınmış bir seçim olabilir

AKP​ Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş​ genel seçimler için ‘en uygun zaman’ın ‘2027 Kasım’ olduğunu söyledi.

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Türkiye’de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri en geç 7 Mayıs 2028’de yapılacak.

Meclis ve cumhurbaşkanı bu tarihi öne çekebiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeniden aday olup olamayacağı merak konusu.

Erdoğan toplamda üç, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göreyse iki kez cumhurbaşkanı seçildi.

Bir erken seçim kararı alınmazsa Erdoğan bu görevini 2028 seçimlerine kadar sürdürecek.

Independent Türkçe‘nin aktardığına göre Kayseri’de yayın yapan TV1’e konuk olan Elitaş hem erken seçim hem de Erdoğan’ın yeniden adaylığı tartışmalarına ilişkin konuştu.

Genel seçimler için ‘en uygun zaman’ın ‘2027 Kasım’ı işaret eden Elitaş’ın açıklamaları şöyle:

* Şu bir gerçek; 14-28 Mayıs’ta millet bizi beş yıl Türkiye’yi idare edelim diye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. 14 Mayıs’tan bir hafta önce olacak sanırım seçim. Yani nisana gelecek propaganda zamanı. O süreç de kötü bir zaman. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir.

* (Erdoğan’ın adaylığı) Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekiliyle seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya sayın cumhurbaşkanı “Ben artık devam etmek istemiyorum” der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa sayın cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir.

* Anayasada bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi ekim ve kasım aylarıdır. Aralığın ilk haftası da olabilir. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır.

* Cumhuriyet Halk Partisi’nin erken seçim talebi varsa teklif edebilir ama onu da teklif ettikleri yok. Onlar “Dostlar alışverişte görsün” diye yapıyorlar.