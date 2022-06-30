AKP’li Boyabat belediye başkanı istifa etti

AKP’li Boyabat belediye başkanı Şefik Çakıcı, sızdırılan fotoğrafları sonrası istifa etti.

Fotoğraf: Boyabat Belediyesi

Sosyal medyaya evlilik dışı ilişkisiyle birlikte fotoğrafları sızdırılan Çakıcı “Konuyla ilgili fazla söyleyecek bir şey yok. Yarın istifamı vereceğim” demişti.

Kendisiyle uğraşanların savcılıkta ortaya çıkacağını söyleyen Çakıcı, istifasını şöyle duyurdu: “20 yıllık siyasi hayatımda annelerimizin ninelerimizin gözyaşı oldum, çocuklarımızın gülüşü oldum, hastanedeki hasta, okuldaki öğrenci, sanayideki işçi oldum. Gece-gündüz çalıştım sizlerin o yüzünü ak etmek için. Dimdik gezdirmek için gece gündüz çalıştım. Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duydum. AK Partili olmaktan gurur duydum. Bu meydanlarda ve sokaklarda yüz yıl geçse de sizlerin eserleri konuşulacak, bu meydan konuşulacak. Sizleri anlıyorum size yakışmadı, bana da yakışmadı bu ayrılış. Ama ben sizlere yanlış yapmadım, 6 ay öncesinden gerçek olmayan hesaplarla sahte hesaplarla kirletmeye başlayan bir sürecin sonuna geldim. Partimi düşünerek sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum.”