AKP’li belediyelerden AKP’li ilçe yöneticisine ihale

TUĞBA ÖZER

İstanbul’da AKP’li Kağıthane ve Gaziosmanpaşa belediyelerinin hafriyat işi için açtıkları kamu ihalelerini AKP Kağıthane İlçe Başkan Yardımcısı Erol Gürbüz’ün şirketi kazandı.

Gürbüz’ün şirketi bu üç ihaleden toplamda 2 milyona yakın kazanç sağladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ‘hafriyat toprağı ve molozların kaldırılması işi’ için 22 Mart’ta ihaleye çıktı. İhale firmaların özel davet edildiği kapalı usulde düzenlendi.

4 Nisan’da imzalanan sözleşmeye göre, ihaleyi AKP Kağıthane yöneticisi Gürbüz’ün şirketi Gürbüzler Yapı Dekorasyon ve Hafriyat A.Ş. 660 bin TL bedelle kazandı.

İTO kayıtlarına göre 2008’de kurulan şirketin 3 bin 500 TL sermayesi bulunuyor.

Yönetime giren ihaleyi kapıyor

AKP Kağıthane ilçe yöneticisi Ali Gürbüz

Gürbüz’ün kamu ihalesi aldığı bir diğer belediyeyse AKP’li Kağıthane Belediyesi.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgiye göre Gürbüz, belediyeden 2021’de 375 bin TL, 2022’deyse 705 bin TL’lik hafriyat ihalesi aldı.

Kağıthane Belediyesi yönetiminde yer alarak AKP’li belediyelerden ihale alan yalnızca Gürbüz değil.

Belediyenin daha önce de ‘yapay bitki ve saksı alım işi’ için davet usulü açtığı ihaleyi AKP İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Delibaş’ın şirketi Hüseyinoğlu Peyzaj 390 bin TL bedelle kazanmıştı.

2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6,3 milyon liralık ağaç sulama ihalesini de yine Delibaş’ın şirketi kazanmıştı.

Geçen günlerde de Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği gezi organizasyonu ihalesi, 3,5 milyon lira teklif veren AKP eski milletvekili Mustafa Baş’ın damadı Fatih Bolcan’a gitmişti.