AKP’li Aydemir’in hedefi ‘altılı masa’ toplantısı: Sekiz ay önce söylediklerinin aynısı

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘altılı masa’ tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifi hakkında, ”Sekiz ay önceki söylediklerinden bir farkı yoktur. Sekiz ay önceki toplantının neredeyse aynısıdır” dedi.

Bülent Aydemir ‘altılı masa’ toplantısını hedef aldı (AA)

‘Altılı masa’ lidelerinin katılımıyla anayasa değişikliği teklifi kamuoyuna açıklandı.

Ankara’da Bilkent Otel’deki açıklamaya çok sayıda basın mensubu, partilerin kurmayları ve toplumun farklı kesimlerinden yurttaşlar katıldı.

Toplantı birkaç kanal dışında canlı yayınlanmazken, yurttaşlar sosyal medya hesaplarındaki canlı yayınlardan ve bazı muhalif kanallardan takip edebildi.

Altı muhalefet partisinin gündeminde, bakanlıkları nasıl bölüşeceklerinin olduğunu iddia eden Aydemir, “Bunlar sadece paylaşımı yapabilmek için, paylaşımda diğerlerini küstürmemek için bakanlık sayısını artıracaklarını söylüyorlar. Hale bakın” dedi.

‘Altılı masa’nın toplantısını eleştiren Aydemir, Meclis’te şunları kaydetti: “Süslü süslü dosyalarla milletin huzuruna çıkmak… Üstelik bunu yaparken de öyle bir halleri var ki şahsen ben siyasetçi olarak sıkılıyorum, utanıyorum. Bugünkü toplantı da malumun ilanı olmuştur. Sekiz ay önceki söylediklerinden bir farkı yoktur. Sekiz ay önceki toplantının neredeyse aynısıdır.”

MHP’den toplantı yorumu

‘Altılı masa’nın bugünkü toplantısını takip eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘yeni anayasa teklifi’ açıklanırken, “Cumhurbaşkanını, TBMM mi yoksa halk mı seçecek” diye sordu.

Metinde cumhurbaşkanının bir defa seçilip yedi yıl görev yapacağı belirtilmişti.