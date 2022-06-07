AKP’den ‘endüstri’ düzenlemesi: Kanundaki ÇED koşulu ‘mevzuatta detaylı yer aldığı’ gerekçesiyle kaldırılacak

AKP milletvekillerinin TBMM Başkanlığı’na sunduğu ‘Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre Endüstri Bölgeleri Kanunu’ndaki endüstri bölgesi ilân edilmiş yerlerde yatırım için zorunlu tutulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Süreci hükmü ‘ÇED mevzuatında detaylı bir şekilde yer alması’ gerekçesiyle kaldırılacak.

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ANKA’dan Şeyma Paşayiğit’in aktardığı teklife göre; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın adından ‘Bilim’ çıkarılarak, bakanlığın adı ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ olacak.

Teklifteki düzenlemelere göre; endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlardaki araziler kamulaştırılarak, hazine adına tescil edilecek. Bölgenin yatırıma hazır hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma bedeli ve etüt, harita, plan, proje dahil altyapı ile ilgili tüm giderler öncelikle yönetici şirket veya yatırımcılar tarafından veya Bakanlık bütçesindeki ödenekten karşılanacak.

Yatırımcıya beş yıllık süre

Endüstri bölgelerine yatırım yapmak isteyen yerli veya yabancı kişiler, bakanlık veya yönetici şirkete başvuracak. Yatırımcılara ön yeri bakanlık tahsis edecek. Yatırımcı, kullanma izni aldıktan sonra en geç beş yıl içinde yatırımını yapmakla yükümlü olacak. Aksi halde sözleşmesi feshedilecek.

‘ÇED mevzuatında detaylı bir şekilde yer alması, ek bir maddele ihtiyaç duyulmaması ve Bakanlık tarafından ihtiyaç ve günün koşullarına göre sürekli güncel tutulması’ gerekçeleriyle Endüstri Bölgeleri Kanunu’ndaki ‘ÇED Süreci’ başlıklı şu düzenleme yürürlükten kaldırılacak:

“Endüstri bölgesi ilân edilmiş yerlerde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10 uncu maddesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftirler. Ancak bu faaliyetler yer tetkiki kararından muaftır. ÇED raporunun sunulması üzerine Çevre ve Orman Bakanlığınca, faaliyetin niteliğine bağlı olarak, ÇED mevzuatında belirtilen kuruluşların temsilcilerinden oluşan inceleme ve değerlendirme komisyonu kurulur. Raporun Çevre ve Orman Bakanlığına intikali tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süreci en geç iki aydır. Bu süreye, faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet sahibi, düzeltilmek üzere kendisine geri verilen raporunu on beş gün içinde düzeltmek zorundadır.”

Yatırımcılara mülkiyet devri

‘Cazip hale getirme’ gerekçesiyle endüstri bölgelerindeki yatırımların tamamlanması şartıyla yatırımcılara mülkiyet devredilebilecek.

Endüstri bilgelerinde yer alan yatırımlara ilişkin cumhurbaşkanı tarafından ek teşvikler verilebilecek. Kamulaştırılan taşınmaz malların kamulaştırma bedeli Bakanlık tarafından karşılanmış ise bu malların sözleşmesinde belirtilen süre kadar şirket veya yatırımcı lehine bedeli karşılığında, kamulaştırma bedeli yönetici şirket veya yatırımcılar tarafından karşılanmış ise yönetici şirket veya yatırımcılar lehine bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesis edilecek.

Özel endüstri bölgesi ilan edilen alan içerisinde başvuru sahibinin talep etmesi, özel mülkiyete konu arazi maliklerinin sanayi yatırımı yapmayı taahhüt etmesi şartıyla özel mülkiyete konu arazin kamulaştırılmayacak. Sanayi yatırımı yapan sanayiciler, kendi mülkiyetleri üzerinde özel endüstri bölgesi olanaklarıyla yatırım yapabilecek.