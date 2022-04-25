AKP’den alışveriş sitelerine ‘çekidüzen’

Ticaret Bakanlığı, çevrimiçi alışveriş sektörünün ‘dengeli büyümesi ve haksız rekabetin önlenmesi için’ kriterler belirledi.

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Sabah’tan Dilek Güngör’ün aktardığına göre düzenlemede satıcının, farklı platformlardan satış veya reklam yapması kısıtlanırsa bu haksız ticaret sayılacak.

Satıcıyla ticari ilişki aracılık sözleşmesiyle belirlenecek. Pazaryeri satıcıyla yaptığı sözleşmeyi tek taraflı değiştiremeyecek. Kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuran satıcının sıralaması değiştirilemeyecek, tavsiye sisteminde geriye düşürülemeyecek, hizmeti kısıtlanıp misilleme yapılamayacak.

Veriler rekabette kullanılmayacak

E-pazaryeri, platformda malını satan satıcıyla tüketiciden elde ettiği verileri rekabet ederken kullanamayacak.

Bir yılda 10 milyar TL’nin üstünde satan çevrimiçi platformlar, satıcılar tarafından sunulan içeriği, mal veya hizmetle ilgili mevzuata aykırı hususları tespit için kontrol ekibi oluşturacak. Bu ekibin incelemelerini bakanlığa raporlayacak. Ekip oluşturmayan platforma 100 bin TL’den az olmamak üzere bir yıllık satış tutarının 10 binde beşi kadar ceza kesilecek.

Sözleşmede yoksa veya yazılı onayı alınmadıysa satıcının marka veya işletme adını kullanarak pazarlama ve tanıtım yapamayacak. Pazaryerlerinin ödeme hizmetleri, kargo ve lojistik faaliyetleri sınırlanacak. Bakanlık, satışa aracılık eden şirketlerin toplam indirim tutarının üst sınırını, mal ve hizmet sektör ve kategorilerine göre belirleyebilecek.

Reklam ve indirime de düzenleme

E-ticaret pazaryerlerinde reklam ve indirimler de işlem hacmine göre sınırlanacak. Bir önceki yıl net işlem hacminin 30 milyar TL’si için binde 15’ten fazla reklam harcamasına izin verilmeyecek.

Aynı oranlarda indirimlere de çekidüzen gelecek. Bu tutarlar, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre artırılabilecek. Bunlara uymayan satıcı ve aracıya üst sınırı yüzde 10’undan az olmayan şekilde sınırı aşan tutarın 10 katı para cezası kesilecek.

Hem hizmet hem mal satışına yasaklama

E-ticaret pazaryerleri hem hizmet hem de mal satan yerler olamayacak. Turizm, eğitim, sağlık, sigortacılık, danışmanlık, kültür, sanat, eğlence, spor ve istihdam hizmeti sektörleriyle gayrimenkul ve otomotiv sektörlerinin bir veya birkaçına aracılık hizmeti sunan, başka bir sektörde aracılık faaliyeti gösteremeyecek. Aykırılığı devam ettirene 10 milyon TL ceza kesilecek. Erişim engeli de getirilebilecek.

E-ticaret pazaryerleri, tüketicilerin verilerini kullanıp haksız rekabet edemeyecek, satıcılar arasında ayrım gözetmeyecek. Platformlarda taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek. Taklit ürün satışına dair şikayet gelirse onu platformundaki satıcıya bildirecek, ürünü yayımdan kaldıracak. Üç defa satışını durdurduğu firmanın sözleşmesini feshedecek. Sözleşmesi feshedilen satıcıya iki yıl aracılık hizmeti sunmayacak.