AKP yönetimindeki belediyenin cenaze aracında uyuşturucu bulunduğu ortaya çıktı: Şoför tutuklandı

Adana Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, AKP yönetimindeki Yüreğir Belediyesi’ne ait cenaze aracında net 5 kilo 810 gram uyuşturucu bulundu.

Fotoğraf: Temsili

ANKA’dan Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Adana Başsavcılığı, 21 Kasım 2021’de, Adana Yüreğir Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracıyla doğu illerinden Adana’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılık, iddianameyi 3 Şubat 2022’de tamamladı ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İddianame kabul edildi. iddianameye göre ihbar üzerine durdurulan araçta şoförün iki çocuğunun da olduğu belirlendi.

Aramada, dört tabut içerisinde, üç paket halinde, daralı ağırlığı 17 kilo 750 gram olan ve marihuana olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Cenaze nakil aracının şoförünün evinde de uyuşturucu bulundu. Test sonucunda şoförün uyuşturucu metamfetamin kullandığı da belirlendi.

Şoförün, tutuklu yargılanmaya devam ettiği öğrenildi.