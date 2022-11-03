AKP ve MHP’nin oylarıyla: CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Meclis’teki önerilerine ret

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti, CHP ve HDP’nin gündeme ilişkin grup önerileri AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmedi.

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Genel jurulda, İYİ Partinin ‘gençlerin yaşadığı sorunlar’, HDP’nin ‘pamuk üreticilerinin sorunları’ ve CHP’nin ‘ek ders ücreti karşılığı çalışan usta öğreticilerin sorunlarına’ ilişkin verdikleri araştırma önergelerinin bugün ele alınmasına ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

AA’nın haberine göre partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türkiye’deki genç nüfusun 12 milyondan fazla olduğunu söyleyerek gençlerin ekonomik koşullardan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

AKPa Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, ‘gençlerin geleceğe daha umutla bakmaları için çaba harcadıklarını’ savundu.

‘Üreticiler zor durumda’

HDP Adana Milletvekilleri Tulay Hatımoğulları Oruç, partisinin grup önerisi üzerine konuşmasında, iktidarın uyguladığı tarım politikaları nedeniyle pamuk üretiminin adeta yok edildiğini, Türkiye’nin dışarıya bağımlı hale geldiğini söyledi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’sa elindeki pamuk paketini göstererek pamuk üretiminde maliyetlerin arttığını ve üreticilerin zor durumda olduğunu söyledi.

‘Bu parayla geçinmek mümkün değil’

CHP’nin grup önerisi üzerinde partisi adına söz alan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Türkiye’de halk eğitim merkezlerinde 90 binin üzerinde uzman ve usta öğreticinin, yetişkinlerin eğitiminde görev aldıklarını belirtti.

Bunların, asgari ücretin altında bir ücretle çalıştıklarını belirten Kaya, “Bu parayla geçinmek mümkün değil. Bu nedenle ek ders ücretlerinin arttırılması ve SGK primlerinin tam olarak yatırılması lazım” dedi.

İYİ Parti, CHP ve HDP’nin grup önerileri kabul edilmedi.