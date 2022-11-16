AKP ve MHP’nin oylarıyla: CHP, HDP ve İYİ Parti’nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu’nda CHP, HDP ve İYİ Parti’nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedildi.

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Genel kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

AA’nın haberine göre İYİ Parti’nin ‘sağlık hizmetlerinin sunulmasında yaşanan sorunlar’, HDP’nin ’12 Mayıs 2021’de Konya Meram’da meydana gelen olay’ ve CHP’nin ‘sahte bal üretimi ve tüketiminin önüne geçilmesi’ konularındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Konuşmaların ardından oylamada üç partinin de grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.