AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘AFAD’ın görevini yapamaması araştırılsın’ önergesine ret

İYİ Parti’nin, AFAD’ın depremde görevini yerine getirememesinin nedenleriyle ilgili verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde özellikle ilk günlerde arama kurtarma çalışmasının olmaması nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, depremlerden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle büyük tepki çekmişti. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmış ve daha sonra ‘eksiklik’ olduğunu kabul ederek, ‘helallik’ istemişti.

İYİ Parti, AFAD’ın görevine yerine getirememesinin nedenlerinin araştırılmasını istedi. ANKA’nın haberine göre önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, şunları söyledi:

“Kahramanmaraş depreminin olacağını hepimiz biliyorduk. Asrın ihmali tüm haşmetiyle gündemimize oturdu. Bilim adamlarının anlatmaktan dillerinde tüy bitti. Hükümetin anlatılanlara tepkisiyse sadece umursamamaktı. O binalar uygun olmayan zeminlere, şuursuzca yapılmayabilirdi. Maalesef Kahramanmaraş depreminin baş faili umursamazlıktır.

Deprem sahasının büyüklüğü başarısızlığa mazeret olarak gösteriliyor. Böyle bir olay için hiçbir hazırlığınızın olmadığı ortada. AFAD’ın çaresizliği büyükelçi olarak atanan eski başkanının göreve çağrılmasıyla kendini gösterdi. AFAD’ın depremde yaptığı en yararlı iş bu olmuştur.”

Konuşmaların ardından geçilen oylamada öneri, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.