AKP, tepki toplayan ‘esprili yangın paylaşımı’nı sildi

AKP İstanbul il başkanlığının Twitter hesabı üzerinden orman yangınlarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun etiketlendiği ‘esprili yangın paylaşımı’ tepki toplayınca silindi.

Akdeniz ülkeleri yükselen hava sıcaklıklarının ortasında orman yangınlarıyla boğuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin bildirdiğine göre 28 Temmuz’dan bu yana çıkan 126 yangından 119’u kontrol altına alındı. Sekiz kişi yangınlarda hayatını kaybetti.

AKP İstanbul il başkanlığının paylaşımında Akşam gazetesinin “Katar, Türkiye’de pek çok ilde çıkan yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi” başlıklı haberi alıntılanarak “Katarlı itfaiyeciler Türkiye’de sınavsız yangın söndürecekmiş” diye yazıldı. Alıntı paylaşımında Kılıçdaroğlu’nun hesabı da etiketlendi.

Bunun üzerine CHP’nin resmi Twitter hesabı üzerinden, “Ülke yandı, Ak Parti #Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler” diye yazıldı. Daha sonra, AKP’nin tepki toplayan paylaşımı silindi.

Ülke yandı, Ak Parti #Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler! https://t.co/CIHFKvfrBI — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) August 1, 2021

Silinmesi üzerine alıntı tweet’in ekran görüntüsünü paylaşan CHP, şunları kaydetti: “Neden sildiniz #Kataristan cengaverleri? Bakın paylaşıyoruz; ülkemiz yanarken, milletimiz sizin neyle uğraştığınızı görsün!”