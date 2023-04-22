AKP İstanbul il başkanı: İrtibat bürosuna silahlı saldırı girişimi oldu

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin Bahçelievler’deki seçim irtibat bürosuna silahlı saldırımı girişimi olduğunu duyurdu.

İstanbul Valiliği açıklamasında da seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarına dört adet mermi isabet ettiği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Dün akşam 22:20 sıralarında Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklama şöyle: “Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki şahıstan birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya beş el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında dört adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde beş adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.”