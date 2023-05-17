AKP ikinci turda ‘sadece’ Kılıçdaroğlu’nu hedef alacakmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin ikinci turda sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alacağını yazdı. Buna göre CHP’ye oy vermeyen ‘ulusalcı seçmen’ de kazanılmaya çalışılacak.

Fotoğraflar: CHP

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler stratejilerini oluşturmaya başladı. CHP’de bazı görevden almalar yapılırken, kampanya ekibinin başına Ekrem İmamoğlu getirildi.

Selvi’nin aktardığına göre AKP’de yapılan toplantılar sonrası, ikinci tur sürecinde ‘sadece’ Kılıçdaroğlu hedef alınacak. Bu süreçte yine güvenlik ve istikrar vurgusu öne çıkarılacak.

Hürriyet yazarının AKP’de yapılan toplantılardan, ikinci tura dair aktardığı dokuz başlık şöyle:

*Bu seçim ikinci tur seçim ama 14 Mayıs seçimlerinin devamı değil. Yeni bir seçim olarak bakılacak.

*Kutuplaştırıcı değil kucaklayıcı bir dil kullanılacak. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti vurgusu önem kazanacak.

*Sadece Kılıçdaroğlu hedef alınacak.

*Güven ve istikrar vurgusu önplana çıkarılacak.

*Seçimlerde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeninin sandığa gitmesi sağlanacak.

*HDP’den dolayı CHP’ye oy vermeyen ulusalcı seçmen kazanılmaya çalışılacak.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gezisini deprem bölgesine yapacak. Kampanyanın ağırlığı, oy deposu olduğu için büyükşehirlere verilecek.

*Şehirli ve ortadirek seçmen hedef alınacak.

*Pozitif bir kampanya yürütülecek.