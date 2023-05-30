AKP, ‘destek açıklamayan’ bürokratlarla ‘uğraşacakmış’

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik, seçim sürecinin ardından bürokrasiye yönelik “Destek açıklaması yapmayan bürokratlar sizlerle de uğraşacağız” dedi.

İYİ Partili Uğur Poyraz’sa Çelik’e “Hodri meydan” diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında kazandı. Seçim sürecinde en çok tartışılan konulardan biri olan bürokrasiye dair de mesajlar gelmeye başladı.

AKP’li Çelik Twitter’da, “Pozisyon alıp hiç destek açıklaması yapmayan bürokratlar, aday olamayınca çekip giden dönekler, sandık başında durmayı bırak sandığa bile gitmeyen samimiyetsizler; sizlerle de uğraşacağız” dedi.

Çelik, paylaşımına gelen “Bürokratlar, uzmanlık bilgisi ve teknik bilgiye sahip, tarafsız ve siyasi bağlantısı olmayan kamu görevlileridir” itirazınaysa şöyle yanıt verdi: “Devletin bürokratı olsunlar öyle olanlar ne bilgi sızdırır ne iş geciktirir ne de pozisyon alır. Anlayan anladı neyi kastettiğimi. Devlete hizmet etsinler keşke dediğiniz gibi olsalar.”

Çelik’e yanıt veren bir diğer isimse İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz oldu. Poyraz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında kimsenin bürokratı olmayan bu ülkenin tüm şerefli kamu görevlilerinin haklarının yer ve yetki teminatlarının takipçisi olacağız. Hodri meydan. Babanızın çiftliği sandınız memleketi” dedi.

Çelik, son olarak “Lafımızın yeri belli pozisyon alıp seçim sonucuna göre sağa sola yanlama peşinde olanlara” paylaşımını yaptı.