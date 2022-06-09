Akıllara 21 Aralık geldi: Dolar, bakanlığın ‘önlem’ açıklamasıyla 17’nin altında

Dolar/TL kuru Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘ekonomik önlem’ duyurulacağını açıklaması üzerine 17’nin altına çekildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘iktidarın faizleri indirmeye devam edeceğini’ söylemesi sonrası kur 17,2’nin üstüne kadar çıkmıştı.

Bakanlık bugün Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayarak ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ çerçevesinde bu akşam yeni önlemlerin duyurulacağını bildirdi.

Dolar/TL saat 19:45 itibariyle 16,8’den işlem görüyor.

Uzmanlar, TL’nin değerinin kamunun döviz satışlarıyla tutulmaya çalışıldığı bir ortamda, döviz ihtiyacını karşılamak için yeni bir kaynak bulunması gerektiğinde hemfikir.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zorlaması sonucu Merkez Bankası’nın ardı ardına faiz indirmesiyle dolar kuru 18 liraya kadar yükselmiş, Erdoğan buna karşı 21 Aralık 2021’deki kabine toplantısının ardından ‘TL’yi özendirme paketi’ açıklamıştı. Bu paketle devreye alınan kur korumalı mevduat sistemi döviz talebini bir nebze kırmış, rezervleri desteklemişti.

Son dönemde TL’deki değer kaybının hızlanmasıyla, bütçeye gelebilecek maliyete ve diğer risklerine rağmen hükümetin enflasyondan koruma sağlayacak bir ürün ihracını kısa sürede hayata geçirmesi, hem yetkililerin hem de piyasanın ana beklentisi haline gelmişti. Ancak henüz böyle bir adım atılmadı.