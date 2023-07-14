Akif Beki: Zam onlara niye hak değil?

Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 39 zammı şöyle savundu:

“Zam yapmazsak, genel müdür maaşlarının da altına düşecek.”

Çok haklı. Ama bu enflasyonla esnaf da zam yapmazsa iflas edecek. Onlara niye hak değil?

Avrupa ve dünyada gıda fiyatları, 24 aydır gerilerken bizde hız kesmeden artıyor.

Bir de Avrupa’yı görün siz, enflasyonları bizden kötü, Hans’la George aç ve açıkta sürünüyor, hamdolsun biz yine iyiyiz, raflarda ne ararsan var; deniyordu.

Çok şükür; tuvalet kâğıdını bulamadığını söyleyen hâlâ yok bizde. Halk, sadece ‘alamıyoruz’ diyor. Zenginler alabiliyor.

Seçim geçti, iktidar propagandistleri de pahalılığı inkâr edemiyor artık. Ve fakat marketleri hedef göstermeye devam ediyorlar.

Akif Beki’nin yazısı