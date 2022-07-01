Akif Beki: YPG ve FETÖ’nün nerede terör örgütü olarak tanımlandığını bulamıyorsunuz

Elin gavuruna ‘YPG terör örgütüdür’ dedirtilmiş de CHP ile İYİ Parti bundan rahatsız olmuş.

Namlı iktidar fedaileri, hiç sıkılmadan çarpıtmıyor mu böyle! Gözlerinize inanamıyorsunuz.

Oysa ikisi de doğru değil.

İsveç ve Finlandiya’yla mutabakatta, yazmayan şeylerin yazıyormuş gibi gösterilmesine tepkili muhalefet. Olmayan sonucun varmış, koparılmayan tavizlerin koparılmış gibi gösterilmesine…

Hem haksızlar, hem çarpıtıyorlar, hem de üste çıkıp muhalefeti hainlikle, kendi ülkesine düşmanlıkla suçluyorlar.

Abartmasalar; daha fazla üstüne gitmez, ‘yanlışınız olmasın’ der bırakırsınız.

Fakat o da ne; siz duruyorsunuz, onlar durmuyor.

Bakalım mı öyleyse, nereye saklanıyormuş bu zafer?

Mutabakat metnini ister baştan sona, ister sondan başa okuyun. YPG ile FETÖ’nün adı geçiyor ama nerede terör örgütü olarak tanımlandıklarını bulamıyorsunuz.

Akif Beki’nin yazısı