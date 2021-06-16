Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Yoksulluk artarken zengin daha da zenginleşmiş

TÜİK, 2020 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nı açıkladı.

Türkiye’de bütün sınıflar son 10 yılda ya geri gitmiş ya yerinde sayıyor. Biri hariç.


En üstteki yüzde 20’lik kesim. Zengin, son 10 yılda daha da zenginleşmiş.

Resmi rakamlar bunlar.

TÜİK, 10 yıllık bir tabloyla gelir dağılımı eşitliğinin nasıl bozulduğunu da gösteriyor.

Yoksulluk artarken zengin daha da zenginleşmiş. Orta tabaka erirken, orta direk geçim derdine düşerken en üsttekiler semirdikçe semirmiş.

AK Parti, adil düzenciydi. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu adaletsiz ekonomik düzeni değiştirecekti. 20 yıldan sonra sonuç bu.

Başlığa bakmayın, rakamlar duraklama falan değil düpedüz gerileme döneminde olduğumuzu anlatıyor.

Akif Beki’nin yazısı

SON HABERLER

Güneş her gün yenidir!

Hükümetlerin, STK’ların, sektör kuruluşları ve bilim dünyası temsilcilerinin katılımıyla oluşan küresel yenilenebilir enerji topluluğu REN21’in, çok kapsamlı veriler içeren ‘Yenilenebilir Enerji 2021 Küresel Durum Raporu’ bugün yayımlandı.

Dolar yeniden 8,58’i gördü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeden tatmin edici sonuçlar çıkmaması sonrası dolarda başlayan çıkış hızlandı.