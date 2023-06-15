Akif Beki: Yeter ki asıl meseleyi konuşmaya sıra gelmesin

Gökte açan yedi renkli, kemer biçimindeki yağmur kuşağının adını, aman rastgele ağzınıza almayın.

İktidarın karşısındaki herkes LGBTİ’ciymiş, cinsel sapkınlık projesiyle saldırıya geçmiş, cinsiyetimizi yok ederek kökümüzü kurutmak istiyormuş havaları estiriyorlar.

Olmayan, suni tehlikeleri varmış ve gerçekmiş gibi göstermek için yapmayacakları şey yok.

“Muhalefet, işi gücü bırakmış da LGBTİ propagandası yapıyor; erkekle erkeği, kadınla kadını evlendirmeyi savunuyor” sanılsın derdindeler.

Yeter ki asıl meseleyi konuşmaya sıra gelmesin. Millet, başını kaldırıp gerçek tehlikenin farkına varmasın.

Akif Beki’nin yazısı