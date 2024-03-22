Akif Beki: Yeni çözüm sürecinin işaret fişekleri

Nevruz mesajlarını yorumlamaya oturdum, 3 yıl önce de yazmıştım, o girişin aynısıyla başlıyorum ama gelişme kısmı çok başka, sonunu ise Allah hayretsin, farklı ihtimallere gebe; çözüm de çıkabilir, çözümsüzlük de.

Urmak fiilinin vurmak şeklinde söylenmesi, ünsüz türemesine örnektir.

Rumeli’nin, ağızda Urumeli haline gelmesi de ünlü türemesi.

Aslında kelimede bulunmayan bir ünsüz veya ünlünün ön seste belirmesine, ön türeme deniyor.

Görüldüğü üzere, türeme ünlüden türeme ünsüze her fenomenin bir açıklaması var. Türedilerin bile.

Nereden geldiği, nasıl ortaya çıktığı, ne idüğü belirsiz kimselere türedi deniyor. Zıpçıktılarla sonradan görmeler de bu tanıma dahil.

Fakat bir fenomen türevi var ki açıklamasını sözlüklerde bulamıyorum: İşledikleri suçun mağdurlarını, o suçun suçlusu gibi gösterenler!

Gerçi ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ şeklinde bir deyimimiz var. Ancak o da tam karşılamıyor.

2013’te Kazlıçeşme’deki Nevruz konuşmasını “barış, kardeşlik mesajları” diye alkışlayanlar, yıllar sonra o sözlerden yargılanıp ceza alan Demirtaş’ı terörist ilan ediyor.

Öyleyse kendilerinin de terör propagandası suçundan aynı mahkemeye çıkarılmaları gerekeceğini düşünmeden hem de.

Bu nevzuhur kafanın adını ne koymalı?

İşte buraya kadar okuduğunuz girizgâhın üstünden 3 yıl geçti, Diyarbakır’da dün yine Nevruz kutlanıyordu. Leyla Zana, Öcalan’ın bir kez daha Çözüm Süreci yolunu açmasına hazır mısınız, diye sordu.

Zana, 8 yıl sonra sessizliğini bozduğunda yeni bir Çözüm Süreci’nin zamanının geldiğine dair mesajlar vermişti.

Yakınlarda Selahattin Demirtaş’la Ahmet Türk de Kürt sorununun çözümünde muhatapların Öcalan’la Erdoğan olduğunu söylemişlerdi.

Gerekçeleri, aşağı yukarı bir; derin devleti yeni bir sürece CHP’nin değil ancak Erdoğan’ın ikna edeceğine dayandırıyorlar.

Yalnız MHP lideri Bahçeli, dün itibariyle hâlâ ikna olmuşa benzemiyordu.

“Bu son, final seçimim” dediğinde Bahçeli, Erdoğan’a nasıl seslenmişti:

“Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.”

Bahçeli, 17 Mart’ta yapmıştı bu çağrıyı. Aynı konuşmada Türkiye’nin bir Kürt sorunu olmadığını, terör sorunu olduğunu da dile getirmiş ve “yapay sorunları konuşanlar” için “Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmaya hizmet eden hainlerin en haini” tabirini kullanmıştı.

Acaba Bahçeli’nin, Erdoğan’a “ayrılamazsın” çağrısı, asıl bu bağlama yönelik olabilir mi?

Öyleyse en önce ikna edilmesi gereken iktidar ortağı, yeni bir Çözüm Süreci’ne hazır da değil, bırakmak niyetinde de değil görünüyor.

Evet, bütün alâmetler belirdi ama mutfakta bir süreç pişirildiğini göstermiyorlar. Doğrudan veya dolaylı mesajlaşmaları, en fazla ön pazarlıkların başladığına yorabiliriz.

En büyük engelse bugünün gaddarına dönüşen dünün mağdurları arasında yuvalanmış şu çığırtkan türediler olacak gibi.

Akif Beki’nin yazısı