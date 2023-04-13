Akif Beki: Uçak gemisi gerçekleri

“Türkiye’nin artık bir uçak gemisi de var, yaparsa AK Parti yapar”. Ama uçaklar, inip kalkamıyor.

“Dünyanın ilk SİHA gemisi, teslim töreninde İHA ve SİHA’lar inecek”ti. Ama gösteri uçuşu için dahi inen, kalkan SİHA görülmedi. Güvertesine konmuş vaziyetteydi.

“Dünyanın ilk SİHA gemisi”. Ama “12 ülkede önceden var” ve “SİHA’ların inebileceği hale getirilecek”. “Geliştirme çalışmaları devam ediyor”, henüz o halde değil, “olacak”. Ayrıca “uçak gemisine yaklaştırılacak”, “uçak gemisine giden yolda bir adım”, “yeterli değil, tamı da inşallah yapılacak”.

Yani tamamlanmadan Sirkeci’ye çekildi ve halkın ziyaretine açıldı.

“Gemi inşa sanayimiz, milli uçak gemimizi de layıkıyla yaptı ve yapacaktır.” Ama “Amfibi hücum gemimizin hizmete alınışıyla beraber, milli uçak gemimizi üretme yolunda büyük bir adım atmış bulunuyoruz”. Aynı zamanda. Nasıl oluyorsa!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Savunma Sanayii Başkanı Demir’in konuşmalarını alt alta yazınca çıkan bu. Anadolu Ajansı’na yansıyan ifadelerden derledim.

Aceleye getirilmesi, dünyanın ilkiymiş gibi abartılı ve tutarsız sunuluşu seçim şovu telaşına bağlanıyor.

Dünyanın ilkiymiş gibi, gerçeğinden farklı gösterilmesine ne mi gerek vardı?

Akif Beki’nin yazısı