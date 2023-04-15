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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Tüm vatandaşlar AKP’li sayılacak

AK Parti elitlerinin bey erki, bugün en geniş sınırlarına ulaşmış durumda. Dışladıklarına verdiği rahatsızlık ve bunaltı da öyle.

Fakat beyzadelerin hepsini, bakanlar gibi bir kerede değiştirmek ne mümkün!


Çare bulundu; hangi partiye oy verirse versin, bütün vatandaşlar tabii AK Partili sayılacak. Erdoğan açıkladı.

CHP’lilik, Kılıçdaroğlu’nun alt kimliği olacak. HDP’lilik, Demirtaş’ın. İYİ Partililik, Akşener’in alt siyasi kimliği.

Doğal üst kimliklerindeyse ‘AK Partili’ yazacak.

Bozulan eşitlik, böyle düzeltilecek sanırım. Gayri milli ve ikinci sınıf vatandaş kalmayacak, ötekilikten kurtulacaklar.

Akif Beki’nin yazısı

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