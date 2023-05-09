Akif Beki: Tahrikler Erzurum’da patladı

Erdoğan’ın, İstanbul mitinginde montajlı görüntüler izletmesine şaşıranlar var. Yapılacak iş değil diye, Erdoğan yapmaz sanıyorlarmış.

Kılıçdaroğlu’nun seçim şarkısı klibinde montajla Kandil’dekileri de oynatmışlar. Terör örgütü şeflerinden Karayılan, tempo tutarak şarkıyı söylüyormuş gibi gösteriliyor.

Erdoğan, önce klibi izlemeye davet ediyor. Sonra da 14 Mayıs’ta hesabını sormaya çağırıyor. “Benim yerli ve milli vatandaşım bunlara oy verir mi” kükreyişleriyle.

Sandıkta patlaması planlanan bu tahrikler, Erzurum’da sokakta patladı. Provokatörler işbaşındaydı.

İmamoğlu’nun mitingine taşlarla saldırdılar. Elinde bayrakla başörtülü bacıların da çocuklarla gençlerin de yüzü, gözü kan revan içinde kaldı.

Sultanahmet Camii avlusunda miting toplayıp “bunlar Diyanet’i kapatacaklar’ derseniz, sabah akşam “bunlar Apo’yu salacak, cezaevlerini boşaltacaklar” derseniz olacağı budur.

Sahte CHP logosuyla bastırılmış korsan broşürler bile yakalandı. “Apo’yu çıkaracağız” yazıyordu.

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Akif Beki’nin yazısı