Akif Beki: Şu an öncelikleri Kanal İstanbul değil, peki ya daha sonra?

Şimdilik, kaydıyla yalan mı olduğunu soruyorum; Kanal İstanbul yalan mı oldu, diye değil.

Çünkü AK Parti adayı Murat Kurum, şu an öncelikleri arasında olmadığını söylüyor.

Peki çılgın projelerinin, seçimden sonra öncelikleri arasına bütün çılgınlığıyla geri dönmeyeceğini kim garanti edebilir?

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube yayınında Kurum’un Kanal İstanbul cevabına dikkat edin, diyalogları şöyle:

Soru: “Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da Kanal İstanbul’u yapalım, derse bizim başka önceliklerimiz var, deyip direnir misiniz?”

Murat Kurum: “Derim tabii, niye demeyeyim? Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız böyle düşünen birisi.”

Yalnız, öbür soruya cevabında küçük bir şart saklı.

Soru: “Kanal İstanbul yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yarın bir gün biz yapacağız derlerse, İBB Başkanı olursanız karşı çıkacak mısınız?”

Murat Kurum: “… Kanal İstanbul şu an İstanbul’un gündeminde değil. İstanbul’un öncelikleri var. Öncelik neyse ona göre hareket edeceğiz…”

Şu an öncelikleri Kanal İstanbul değil, peki ya daha sonra?

Akif Beki’nin yazısı