Akif Beki: Soğan yiyemeyenlere SİHA gemisi, İHA, TOGG

Kılıçdaroğlu bir video daha çekti, bu kez soğan fiyatları üstüne.

“O kalırsa bu elimdeki kuru soğan, olacak 100 lira. Şu an bile kilosu 30 lira. Soğan bu ya soğan, soğan soğan” diyor.

AK Partililer karşı atağa geçti, fakat ucuz soğana karşı Türkiye Yüzyılı vaat ettiler.

‘Asıl biz kazanırsak soğan ucuzlar, ekmeğiniz büyür, paranız bereketlenir’ diyene rastlamadım.

Kimi, pahalılıktan soğan yiyemeyenlere SİHA gemisi veriyordu; kimi İHA, kimi TOGG.

“Çatlasalar da patlasalar da uzayda yerimizi alacağız” iddiası, sunulmaz mı! İkramlar arasında o da sunuluyor.

Akif Beki’nin yazısı