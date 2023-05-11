Akif Beki: Sahte videosunu gerçekmiş gibi izletiyor

73 yıl önce biten tek parti döneminin yalanlarının, iftiralarının hesabını da bugünkü CHP’den sorma vakti gelmiş. Erdoğan söylüyor.

“Tek parti faşizminin camilerimize vurduğu zincirler”in hesabını da unutmayacakmışız.

“Bay Bay Kemal, terör örgütleriyle kol kola”, “LGBT’yi milletin başına musallat ediyor”. Kesilecek faturaya bunlar da dahilmiş.

CHP logosuyla hazırlanan sahte afiş, broşür ve videolarda da anlatılıyor bize bu korsan gerçek.

Hani “Bay Kemal, Bay Bay Kemal, Vay Vay Kemal” diye yüksek perdeden, müthiş seviyeli eleştirilerine başlıyor ya Erdoğan, o fasıllara iyi kulak verin işte.

Apo’yu da çıkaracakmış, Kandil’dekileri de seçim klibinde oynatıyormuş. Erdoğan, dili döndüğünce işliyor. Sahte videosunu, gerçekmiş gibi izletiyor bile.

Yeter ki millet uyansın. Uyansın da Bay Kemal’in halkı hangi yalan ve iftiralarla, nasıl galeyana getirmeye çalıştığını görsün.

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Akif Beki’nin yazısı