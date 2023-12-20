Akif Beki: ‘Sadık Abi’ çıkışı bir senaryonun parçası mı

Röportaj, Cumhurbaşkanlığında nasıl karşılandı? En çok bu, belirleyici olacak.

Yukarıyı rahatsız ettiyse arkası gelmez, kesilir; sütten ağzı yanmıştır, yoğurdu üfleyerek yer bundan sonra.

Beğenildiyse de tutabilene aşk olsun.

Çünkü yeni MB Başkanı’mız, medyatik olmayı seviyor. Ekonomist Cem Başlevent, arşivlerden buldu, X’te paylaştı. Meğer ta 2005’te Star gazetesine manşet olmuş. Boğaziçi’ni birinci bitirdi, hiçbir firma Türkiye’de staj izni vermedi, o da ABD’ye burslu gitti, profesör oldu ve dünya finans devlerini peşine taktı, diye.

İşte o çiçeği burnunda Boğaziçili yıldız adayı, bir zamanlar yüz bulamadığı sahnelere muhteşem bir dönüş yapmış oluyor.

MB Başkanlığında daha 6 aylık ama vaktiyle kapısını çaldığında yüzüne bakmayanlar, şimdi randevu kuyruğunda.

Yeşilçam melodramlarındaki gibi acıların çocuğu olarak başlamıyor elbette hikâyesi. Mühendis babayla öğretmen annenin çocuğu, o kadar da değil.

Fakat halk çocuğu olarak gittiği ABD’den, ekonomiyi kurtarmaya gelen halk kahramanı olmaya mı oynuyor?

Öyleyse ‘Sadık Abi’ çıkışı da bu amaçla çalışılmış bir senaryonun parçası mı?

Akif Beki’nin yazısı