Akif Beki: Özmen çiftini Erdoğan getirse sevinçten havalara uçarlardı

ABD’de büyük başarı yakalayan, mekik yapan, havacılıktan uzay ve savunma sanayiine dünya devleri arasına giren, Elon Musk’la yarışan Eren-Fatih Özmen çiftini Erdoğan getirecek olsa… Amerikan şirketi, NASA’yla çalışıyorlar diye tu kaka etmezlerdi. CIA ajanlığıyla suçlamaz, sevinçten havalara uçup gurur duyarlardı.

“ABD’nin uzay taksisini yapmak bu Türk çifte emanet” diye 2012’de baş üstünde gezdiren, 2015’te ilk yerli uçak için onlarla görüşen kimdi?

O gün Twitter’da Özmen çiftini nasıl alkışladığını unutmasa Haluk Bayraktar da bugün ticaretle siyaseti karıştırdığı hırçın tiviti atmazdı.

Uzay araştırmalarına merkez yapınca Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı’nı ABD şirketine vermiş, peşkeş çekmiş oluyor. Bizim insanımızken Özmenler de gâvurlaşıyor birden.

Akif Beki’nin yazısı