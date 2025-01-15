Akif Beki: Özgür Özel, erken seçim karşılığında Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açmaya razı

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Erdoğan’ın da 2023’te hatırlattığı gibi, Anayasa’ya göre son dönemi için seçildi. Erken seçim dışında tekrar adaylığı nasıl mümkün olacak?

CHP lideri Özgür Özel, erken seçim karşılığında yeniden adaylığının önünü açmaya razı. Ancak seçimin, anlaştıkları bir tarihte erkene alınması kaydıyla. Sandık bu yıl kurulsun istiyor.

MHP lideri Bahçeli ise dünkü grup konuşmasında bunu şöyle reddetti:

“Bu hafta erken seçim kararı alalım’ diyor. Sanki pazara çıkmış soğan, patates alıyor. Özgür Bey, bırak bu işleri. Hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan… Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur ve gerek de yoktur.”

Peki nasıl olacak, yeniden adaylığın önü nasıl açılacak? Geriye yeni Anayasa veya Anayasa değişikliği seçeneği kalıyor.

Oysa Bahçeli, son İmralı görüşmelerinin bunla ilişkilendirilmesine de sert çıktı.

Yine CHP liderini kastederek dedi ki: “Terörsüz Türkiye hedefini, yeni Anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi gâfilce bir saptırmadır ve yalandır.”

Özgür Özel’se nal, diyor da mıh, demiyor. ‘Tek yol, 2025’te bir erken seçim’ diye tutturmuş, ısrar ediyor.

Akif Beki’nin yazısı