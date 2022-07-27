Akif Beki: Oysa Albayrak hakkında çok farklı konuşuyordu

AK Parti’yle yollarını ayıran Davutoğlu ve Babacan için, Erdoğan şöyle dedi:

“Nasıl bir ihanetin içinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara layık oldukları için gelmediler, o makamlara getirildiler.”

Devamında da bakanlık, başbakanlık, genel başkanlık makamlarının onlara bir irade tarafından verildiğini ama kıymetini bilmediklerini söylüyor.

Dikkat edin, hep verilen “makam”dan söz ediyor, “görev”den değil.

Oysa zehir zemberek bir notla Hazine ve Maliye Bakanlığından ayrılan Berat Albayrak hakkında, çok farklı konuşuyordu.

Akif Beki’nin yazısı