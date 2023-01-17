Akif Beki: Müslüman, yalan haber üretip yaymak için organize olur mu diyen yok

“Nefret kusmalarının tek sebebi var”mış, “Müslümanların organize olmasını istemiyor, nefret ediyorlar”mış.

CHP’li Özgür Özel, İçişleri Bakanlığındaki trol yöneticisi danışmanı ifşa etti ya; ifşa olan trolbaşı Ebabil Harekatı’nın cevabı böyle.

Tipik hem suçlu hem güçlü tepkisi. Karalama faaliyeti yürütürken, Twitter’da örtülü operasyon çekerken Özgür Özel’e yakalanmamış da Özgür Özel’i, nefret suçu işlerken yakalamış gibi esip gürlüyor.

“Alışmışlar suskun, puskun kalabalığa rahatça operasyon yapmaya, iftira atmaya. Yalanlarını, sahtekârlıklarını anlatmaya devam edeceğiz. Birlik olacağız, birlikte hareket edeceğiz” diyor bir de.

Oysa “Müslümanlar niye organize oluyor” dediği yok kimsenin. “Müslüman, yalan haber üretip yaymak için organize olur mu” diyen bile yok.

Müslümanlığı bu işe karıştıran, Ebabil Harekatı’nın kendisi, başkası değil. Kalkan olarak kullanıyor. Müslüman olduğu için saldırıya uğruyormuş gibi göstererek savunacak güya kendini.

Akif Beki’nin yazısı