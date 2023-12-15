Akif Beki: Milli Eğitim’in bununla uğraşma lüksü var mı?

Türkiye’nin örf, âdet ve geleneklerine uygun olacak, milli kültürü tanıtacak, milli ve manevi değerleri benimseterek yüceltecek şekilde hazırlanacak, milli kültür ve değerlerle uyumlu olmayan etkinliklere ise yer verilmeyecek.

İşte bu şartlardan; yılbaşı kutlamalarının, çam süslemenin yasaklandığı sonucunu çıkarıyorlar.

Milli Eğitim’in; önceliği buna verme, bunla uğraşma lüksü var mı?

Ayrıca müzikten giyime kültürde Batılılaşmanın, Batı özentisi ve hayranlığının Osmanlı’daki zirvesi, Abdülhamid’in sarayıyken… Abdülhamidçilik, Osmanlıcılık ve ecdat mirasına sahip çıkma adına; Batı düşmanlığı aşılayarak mı milli kültür ve değerlerimizi koruyacağız?

Yahu, daha en muhafaza etmemiz gereken özü muhafaza edemiyoruz, şekli korusak ne olur! Dilimizi ve müziğimizi yozlaşmadan koruduk da yılbaşı kutlamalarını millileştirmek mi kaldı?

Akif Beki’nin yazısı