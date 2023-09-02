Akif Beki: Kılıçdaroğlu moral bozukluğunu atlatmış

Evde eşi, çocukları hâlâ TV açmıyor, siyaset haberleri izlemiyorlarmış. Ama Kılıçdaroğlu, moral bozukluğunu atlatmış. Esprili, rahat ve enerjik görünüyordu. Önüne bakıyor.

Altılı Masa’nın kurulduğu Ahlatlıbel’de yedi gazeteci, CHP lideriyle akşam yemeğine davetliydik. Kebap ve kanat ikram edildi. Yemek boyunca da söyleştik. Sorularla cevapları, dünkü Karar sitesi ve bugünkü gazetede okumuşsunuzdur.

Akşener’in eleştirilerine yine karşılık vermedi, kendini tutuyor, duygularını frenlemeye devam ediyor. “İpleri koparma, lâzım olur” Japon atasözüyle amel ediyor da diyebiliriz.

Akif Beki’nin yazısı