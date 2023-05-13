Akif Beki: İstiyorlar ki Türkiye’nin iyi mi, kötü mü yönetildiğini oylamayalım

İktidarı sakın oylamayalım diye, ha babam muhalefeti öne sürüyorlar.

Seccadeye kazara ayak basanları, kıbleyi bilmeyenleri, Allahsızlarla dinsiz, imansız ve kitapsızları oylamaya çağırıyorlar.

İstiyorlar ki Türkiye’nin iyi mi, kötü mü yönetildiğini oylamayalım…

Kim daha iyi yönetir; Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? Ona karar vereceğimiz bir seçim olmadığını söylüyorlar.

Dış güçlerle, terör örgütleriyle, düşmanla Erdoğan arasında geçiyormuş gibi farz ettiriyorlar seçimi… Milletin iki meşru adayı arasında bir seçim yapacakmışız gibi değil.

Akif Beki’nin yazısı