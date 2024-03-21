Akif Beki: İstanbul’a kayyum mu atandı hayırdır?

AK Parti İstanbul Başkanı Kabaktepe, samimi siyaset yapıyor. DEM Parti’nin İstanbul’da oylarını çoğaltmasını dilediğinde de görmüştük.

Kabaktepe, bu yönünü Kanal İstanbul tartışmasında da gösterdi. Ruşen Çakır’ın Medyascope yayınında Murat Kurum’dan çok farklı konuştu.

AK Parti meğer çılgın projeyi gündeminden filan çıkarmamış, sadece İstanbul Belediyesinin gündeminden çıkarmışlar.

Başkan adayları Murat Kurum, gerçeğin bu kısmını söylemiyordu. Sadece İstanbulluların öncelikleri arasında olmadığı için, projenin şu an kendi gündemlerinde ve öncelikleri arasında da olmadığını tekrarlayıp duruyordu.

Kabaktepe ise Kurum’un aksine, baklanın tamamını ağzından çıkarıverdi. İşin aslı şöyleymiş:

“Murat Bey’in de ifade ettiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir gündem yok. Ama Kanal İstanbul diye bizim bakanlığımızın bir projesi var. Bununla ilgili ilanlar hazırlanıyor, imar düzenlemeleri yapılıyor. İlgili kurumlar görüşlerini belirtiyor. Vatandaşlar davalarını açıyor. Kanal İstanbul süreci, kendi bağlamında ilerliyor…”

Bunları duyunca insan sormadan edemiyor; ne iş, hayırdır, İstanbul’a kayyum atandı, artık İstanbulluların kimi seçtiklerinin ve neye oy verdiklerinin bir önemi kalmadı da bizim mi haberimiz yok?

Baksanıza İstanbullunun önceliği değil, AK Parti adayının gündeminde yok, CHP adayı zaten karşı ama iktidar, bana mısın demiyor; çılgın proje yine de Çevre ve Şehircilik Bakanlıĝı eliyle ilerlemeye devam ediyor, halka rağmen durmuyor, durdurulmuyor…

Akif Beki’nin yazısı