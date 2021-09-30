Akif Beki: İktidarın, yeni ve zekice başka yollar bulması gerekecek

Muhalefet işi öğrendi, iktidarın çekmek istediği mindere gelmiyor.

Birbirlerine de düşmüyorlar.

İktidarın, yeni ve zekice başka yollar bulması gerekecek. Rakiplerini kışkırtarak, karalayarak alt etme taktikleri yerine, milletin gönlünü kazanmaya hizmet edecek yollar…

Yoksa fıkıh hocası Hayrettin Karaman’ın dini argümanlarıyla savunulmak da fayda edecek gibi değil.

Nereden mi çıkarıyorum?

İktidar camiasının tepkilerinden.

Hoca’nın dediklerini dediğine inanamadılar, inanmakta zorlandılar.

Muhalefete koz vermemek için, yanlışlarını iktidara uluorta söylemeyi dinen doğru bulmuyor Hoca.

“Hayır, bunları demiş olamaz” şaşkınlığıyla karşıladılar. Ama Hoca doğruladıktan sonra camia, artık şoku atlatıp gerçeği kabullenecektir.

Akif Beki’nin yazısı