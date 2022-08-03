Akif Beki: İktidar medyası dönüp bakmıyor bile

Gezi olaylarında camilerin yakılıp yakılmadığı…

CHP Milletvekili Tacettin Bayır, CİMER’e soruyor.

İçişleri, cevapsız bırakıp soruyu Diyanet’e yönlendiriyor.

Diyanet’in Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı ise illerden kendilerine ulaşan bu yönde bir belge veya rapor bulunmadığını bildiriyor.

Yani rapor edilmiş, kayıtlara geçmiş bir cami yakma olayı yok.

Diyanet, açıkça yalanlamış oluyor.

İçişleri, doğrulayabilse çoktan doğrulardı.

Fakat “camiler yakıldı” iddiasını köpürten iktidar medyası, Diyanet’in yalanlamasıyla ilgilenmiyor, dönüp bakmıyor bile.

Akif Beki’nin yazısı