DEM Parti Gençlik Meclis’i, İstanbul’da elektrik direklerine Öcalan çıkartması yapıştırıyormuş. Yeni Şafak, video görüntüsünü paylaştı. “DEM Parti, İstanbul’da Öcalan propagandası yaptı” diyor. Öcalan için de “bebek katili” ve “teröristbaşı” sıfatlarını tekrarlıyor.

Oysa çıkartmaları yapıştıranların alınlarında yazmıyor, yüzleri görünmüyor zaten, DEM Partili oldukları ne malum?

Pazar günü seçim var, pekâlâ birileri son hafta provokasyonu peşinde olabilir.

Ama Yeni Şafak, bu olasılığı aklına bile getirmiyor.

Hem çıkartma ne ki, ona gelinceye dek neler gördü bu gözler.

Sanki sıkışınca Öcalan’dan seçim mektubu bile getirilmemiş, “teröristbaşı” ve “bebek katili” Öcalan’ın talimatlarına uymadığı için HDP’ye bozuk atılmamış, Yeni şafak da bunları hiç savunmamış.

Kara propaganda çıldırdı, anlayacağınız.

Yeniden Refah’ı dahi DEM Parti’yle ittifaktaymış gibi gösteren bir karalama makinesi, CHP’ye neler yapmaz!

Akif Beki’nin yazısı