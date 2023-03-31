Akif Beki: HDP’den kimler oy istemedi ki?

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cezaevine gidip Demirtaş’ı ziyaret eden CHP adayı, başka Muharrem İnce’ymiş meğer. Bu değilmiş.

‘Gitme’ diyenlere şu resti başkası çekmiş yani:

“Yok kardeşim dedim, gideceğim; hatta dedim, serbest kalsın, propaganda yapsın bizim gibi, ne var bunda ya”.

İnce, şimdi HDP’nin desteğini aldığı için Kılıçdaroğlu’nu iğneliyor. PKK seçime giriyormuş da, kazanamasın diye PKK’ya karşı sandıkta oy istiyormuş triplerinde.

Yavuz Ağıralioğlu da HDP’ye tepki olarak İYİ Parti’den ayrılmış meğer. HDP, Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmama kararı alınca Altılı Masa’ya terörün gölgesi düşmüş. Duydunuz mu!

2019 yerel seçimlerinde, İYİ Parti’yle CHP’nin ortak adaylarına HDP’den destek geldiğini bilmiyordu demek. İmamoğlu’yla Yavaş’ın HDP oylarıyla kazandığını bilse o günden istifa edeceği anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bay Kemal’in HDP oylarıyla kazanmasına, en çok Demirtaş’ı cezaevinden çıkaracağı için karşıymış meğer. Kendisinin yerine geçeceği için değil. Bize yalan söylüyorlarmış.

2019’da HDP oylarını muhalefete kaptırmamak için AK Parti, hiçbir gayretin içine girmemiş, onu da yanlış anlamışız.

İmralı’dan seçim talimatlı mektup getirilmedi. Birader Öcalan, TRT’ye çıkarılmadı. Binali Yıldırım ve Özhaseki gibi yıldız adayları, HDP oylarına talip olduklarını haykırmadı. Ayaklarına serilse geri çevireceklerdi, hiç istemediler HDP’yi. Biz yalan yanlış uydurmuşuz yahu.

Akif Beki’nin yazısı